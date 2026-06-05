Inter, a centrocampo Chivu vota Jones: è preferito a Koné

ROMA - Un primo nodo è stato sciolto in casa nerazzurra. Tra Jones e Koné, infatti, il preferito per rinforzare il centrocampo è il primo. Dietro la scelta, ragioni tecniche ed economiche. Per intendersi, il francese continua a piacere, e pure tanto. Le sue caratteristiche di “rottura” sarebbero preziose in un organico che non ha elementi simili. L’inglese, però, è più duttile, ha più doti e, probabilmente, si incastra più facilmente in uno spartito tattico che da diverse stagioni prevede una mediana che ha come peculiarità il palleggio, il possesso e il gioco manovrato.

Calciomercato Inter Gli acquisti più cari della storia dell'Inter: Palestra può diventare il secondo più costoso Il prezzo di Jones In aggiunta, c’è un particolare che non guasta: Jones costa meno. Evidentemente, dipende dal contratto in scadenza nel 2027. Vero che il Liverpool tiene comunque l’asticella alta. Ma quella della Roma lo è ancora di più. Le richieste del club giallorosso, infatti, si avvicinano ai 50 milioni: una bella differenza rispetto ai 35 più bonus a cui l’Inter aveva chiuso la scorsa estate, prima che saltasse tutto. Nella Capitale, però, hanno l’esigenza di mettere a segno una sessantina di milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. Ad ogni modo, aver fissato la priorità non significa aver messo a segno il colpo: tutt’altro, visto che la distanza tra l’offerta nerazzurra, una ventina di milioni, e la domanda dei Reds, circa una trentina, è significativa, senza contare che c’è da quantificare anche una percentuale sulla rivendita. I due club hanno aperto il canale di comunicazione la scorsa settimana. Verificate le rispettive posizioni, Inter e Liverpool si sono lasciate promettendosi un nuovo confronto in tempi brevi. E tutto lascia credere che possa andare in scena già la prossima settimana. La logica autorizza a immaginare che il punto di caduta possa essere trovato a metà strada, quindi attorno ai 25 milioni. I club inglesi, però, d’abitudine non sono così morbidi con ai contratti in scadenza e sono abituati, comunque, a farsi pagare caro.

Jones vuole la Serie A L’Inter, però, può contare sulla preferenza di Jones. Anzi, forse preferenza è perfino riduttivo. Il 25enne centrocampista nato proprio a Roma, infatti, punta sulla maglia nerazzurra per proseguire la sua carriera. Nulla è cambiato con l’avvicendamento in panchina tra Slot e Iraola. Desidera fare un’esperienza in un campionato differente. E, inoltre, il precedente di McTominay, divenuto un pilastro del Napoli, è una motivazione in più per prendersi anche lui la scena in Italia. Peraltro, è ciò che si aspetta pure Chivu, che lo avrebbe accolto a braccia aperte anche lo scorso gennaio. Solo che i Reds stopparono tutto all’ultimo. Stavolta non accadrà. E Jones, nei piani interisti, andrà a prendere il posto di Frattesi, destinato a partire e a portare qualche risorsa in più per altri movimenti. Restando a centrocampo, rimane sempre l’incognita Stankovic. Verrà riacquistato dal Bruges, ma non è scontato che rimanga. Probabile che venga valutato in ritiro, ma sarà difficile resistere davanti a offerte da 40 milioni in su.

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