Provedel all'Inter, l'agente conferma: "Siamo molto vicini, sono fiducioso"

Provedel verso l'Inter, l'agente del portiere: "Siamo molto vicini"

Così l'agente di Ivan Provedel, Gianni Rava, che ha ribadito pubblicamente i passi avanti fatti nella trattativa: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi". E su un possibile contatto Provedel-Chivu, ha precisato: "Non credo, prima dovevamo definire alcune cose. Manca poco ma sono molto fiducioso".