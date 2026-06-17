Provedel all'Inter, l'agente conferma: "Siamo molto vicini, sono fiducioso"
Ivan Provedel si avvicina all'Inter di Cristian Chivu. Nuovo incontro positivo con l'entourage del portiere della Lazio, che attende l'ultimo via libera da parte del club di Claudio Lotito. Filtrano fiducia e ottimismo, come confermato dallo stesso procuratore dell'estremo difensore classe '94. In nerazzurro, prenderebbe il posto di Sommer e affiancherebbe lo spagnolo Josep Martinez.
Provedel verso l'Inter, l'agente del portiere: "Siamo molto vicini"
Così l'agente di Ivan Provedel, Gianni Rava, che ha ribadito pubblicamente i passi avanti fatti nella trattativa: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi". E su un possibile contatto Provedel-Chivu, ha precisato: "Non credo, prima dovevamo definire alcune cose. Manca poco ma sono molto fiducioso".