Juve, in Spagna sicuri: "De Ligt, il Barcellona ci pensa sul serio"

BARCELLONA (SPAGNA) - "L'operazione De Ligt viene seriamente presa in considerazione dal Barcellona". Ne sono certi i catalani di 'Sport', secondo cui difficilmente l'operazione sarà fatta a gennaio: "Ipotesi praticamente impossibile a causa dello stipendio milionario del difensore". Diverso il discorso potrebbe essere in estate, con la Juventus che starebbe " "pensando a una cessione per investire sull'attacco. E il prezzo sarebbe molto più basso dei 120 milioni previsti dalla clausola rescissoria". Un'informazione che secondo 'Sport' il Barcellona ha "ricevuto da Mino Raiola, agente del calciatore incontrato qualche giorno fa a Torino", mentre i 'blaugrana' a loro volta pensano a un piano per rendere possibile l'arrivo del centrale olandese: "La partenza di Coutinho aprirebbe alla possibilità di un arrivo eccellente. E De Ligt è nella lista".