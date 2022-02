Rafa Marquez: “Vorrei uno come De Ligt per il Barcellona”

Marquez: “De Ligt ha più qualità di Koundè”

Una voce importante è quella di Rafa Marquez, ex difensore del Barcellona, che sul canale Twitch di Marca si esprime sulla questione difesa. Marquez non ha dubbi su chi sceglierebbe tra De Ligt e Koundè: “Preferirei un profilo come quello dell'olandese, forse ha più idee, più qualità quando si tratta di giocatore. Anche se Koundè è più forte e veloce”. Marquez è stato a lungo colonna portante dei catalani, prima di trasferirsi anche in Italia dove ha vestito la maglia del Verona. Di nazionalità messicana, ha giocato in Catalogna dal 2003 al 2010. Oggi è allenatore dell'Under 16 dell'Alcalà. Tornando a De Ligt, quando firmò per la Juve, scelse i bianconeri dopo un un serrato testa a testa proprio con il Barcellona. A suggerirgli di non trasferirsi in Spagna fu Gerard Piquè, che gli disse chiaramente come in Spagna avrebbe trovato poco spazio, chiuso com'era dal nazionale iberico. Poi De Ligt firmò per la Juve, dove si sta esprimendo al meglio in questo periodo.