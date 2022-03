"Gravenberch, entra in campo il Bayern Monaco: pareggiata l'offerta della Juve"

Il centrocampista classe 2002 è già nel mirino dei principali top club europei, complice il proprio status contrattuale che lo vedrà andare a scadenza con i Lancieri nel giugno 2023. La Juventus è la società italiana che ha manifestato più interesse per il giocatore, ma dalla Germania la concorrenza del Bayern Monaco rischia di diventare un ostacolo concreto per i bianconeri.

Dall'Olanda: il Bayern offre 25 milioni per Granveberch

Secondo quanto riportato dalla stampa olandese e in particolare dal 'De Telegraaf', infatti, il club campione di Germania avrebbero presentato all’Ajax una proposta vicina ai 25 milioni di euro, ritenuta tuttavia ancora insufficiente dall’Ajax, pronto a scatenare un’asta internazionale facendo leva anche sulla volontà del giocatore di non lasciare a parametro zero il club che lo ha lanciato nel grande calcio, ma con il quale non sembra disposto a firmare il rinnovo.

Ryan Gravenberch, il tuttocampista che piace a mezza Europa

La cifra che il Bayern è pronto a mettere sul piatto è la stessa pianificata dalla Juventus, che rischia però di soccombere nell’eventuale testa a testa con il club tedesco per quanto riguarda l’ingaggio da garantire a Gravenberch, assistito da Mino Raiola, lo stesso agente di Pogba. Il prodotto delle giovanili dell’Ajax è già titolare fisso nella squadra della Crujff Arena da due stagioni ed ha già giocato dieci partite nella nazionale maggiore olandese. La sua giovane età e le sue caratteristiche da centrocampista moderno, forte fisicamente, ma al contempo agile e duttile tatticamente ne fanno uno dei giocatori più richiesti nel proprio ruolo a livello mondiale.