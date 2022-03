"Bayern, Haaland si allontana: Kahn punta a tenere Lewandowski"

Secondo quanto riferito dalla Bild, il Bayern Monaco avrebbe fatto un'offerta a Robert Lewandowski per convincerlo a prolungare l'accordo, che scade tra un anno e mezzo. I bavaresi avrebbero offerto al polacco un rinnovo biennale a 24 milioni di € d'ingaggio all'anno. I tedeschi, poi, vorrebbero giungere a un'intesa quanto prima, anche perché se non riusciranno a venderlo entro l'estate potrebbero trovarsi nella situazione di doverlo cedere così da poter ricavare qualcosa dalla sua partenza. Le pretendenti non mancherebbero, a partire dal Psg e dal Barcellona.