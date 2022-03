"Manchester United e Arsenal interessate a Lewandowski"

Il Manchester United e l'Arsenal sarebbero fortemente interessate all'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Il 33enne polacco non ha ancora deciso se prolungare o meno il suo contratto con i bavaresi (quello attuale scade tra un anno e mezzo) e i Red Devils potrebbero essere i primi a fargli recapitare un'offerta. Il Bayern, tra l'altro, potrebbe trovarsi nella condizione di cederlo per forza quest'estate nel caso in cui decidesse di non rinnovare, così da poter ricavare qualcosa dalla sua partenza. Lo United, dal canto suo, vorrebbe farsi trovare pronto nel caso in cui Cristiano Ronaldo decidesse di andarsene.