Chelsea fuori dalla Champions: futuro di Rudiger in una settimana

In sette giorni si potrebbe decidere il futuro di Antonio Rudiger , difensore tedesco che ieri è stato eliminato dalla Champions con il suo Chelsea . Nella partita con il Real Madrid , Rudiger è anche andato a segno ma, nonostante la vittoria per 3-2 al Bernabeu, gli inglesi sono stati estromessi dalla competizione. E ora, essendo a scadenza di contratto, per Rudiger si scatena la corsa delle big d'Europa, come scrive il Daily Mail.

Rudiger: c'è la fila per prenderlo

Il Real Madrid e il Paris Saint Germain sono forti su Rudiger. Anche il Manchester United ha espresso interesse, con Ralf Ragnick che ha raccomandato questo acquisto per l'estate. Poi c'è il Barcellona che avrebbe già incontrato l'agente del tedesco e che si sarebbe spaventato per le richieste esose. E non va sottovalutata neanche la possibilità che la Juve riesca a portare a Torino il giocatore. Da quando Thomas Tuchel ha preso la panchina del Chelsea, nel gennaio 2021, Rudiger è emerso come un leader della difesa dei Blues. Questo ha attirato le attenzioni su di lui; in più, c'è la situazione societaria del Chelsea a invogliare, con il passaggio di proprietà in sospeso e la dirigenza che non ha il potere di bloccare il trasferimento di Rudiger.

Rudiger: con Abramovic c'erano speranze di prolungare

Rudiger e il Chelsea si erano seduti a parlare di un rinnovo di contratto e nell'ambiente c'era anche un certo ottimismo. Poi è arrivata la sanzione a Roman Abramovic a cambiare le carte in tavola. E ora Rudiger è l'oggetto del desiderio di mezza Europa, uno dei difensori più costanti nel panorama del Vecchio Continente. Una delle telenovele più calde nella prossima stagione estiva di calciomercato, anche se il suo futuro potrebbe decidersi ben prima.