"Juve, il piano per Rüdiger: una stagione con Chiellini per "capire" lo spogliatoio"

Si inseguono le indiscrezioni circa il futuro professionale di Anthony Rüdiger . Il difensore tedesco del Chelsea andrà in scadenza di contratto con i Blues il prossimo 30 giugno ed anche in virtù del futuro status di svincolato è entrato nel mirino dei principali top club europei, allettati dalla possibilità di assicurarsi uno dei difensori più forti e duttili del panorama europeo pagando solo il costo dell’ ingaggio , pur particolarmente elevato.

Nelle ultime settimane la Juventus sembra avere superato la concorrenza rappresentata soprattutto da Bayern Monaco e Real Madrid , ma l’ex difensore della Roma non ha ancora firmato nulla con il club bianconero e anzi, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, la volontà del tedesco sarebbe quella di temporeggiare per capire se la delicata situazione societaria del Chelsea si sbloccherà a breve.

Juve, De Ligt-Rüdiger coppia difensiva del futuro?

Non solo. Rüdiger, che pure ha dichiarato nei giorni scorsi di conservare buoni ricordi del biennio trascorso in Serie A, preferirebbe restare in Premier League al punto da valutare anche possibili offerte in arrivo dal Manchester United. Nonostante questo, la Juventus ha idee molto chiare ed è fiduciosa di poter chiudere a breve un affare che darebbe esperienza e solidità alla difesa delle prossime stagioni, avviando nel migliore dei modi l’eredità di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per formare la coppia del futuro con Matthijs De Ligt.

"Juve, Rüdiger può essere l' erede di Chiellini"

In particolare, secondo quanto riportato dal ‘Sun’, proprio il ruolo dell’attuale capitano bianconero sarà cruciale nei piani del club per l’inserimento di Rüdiger. La Juventus punta a far vivere al tedesco almeno una stagione insieme a Chiellini, che prima del probabile addio al calcio sarà chiamato a introdurre il giocatore nel pianeta Juve, non solo a livello tecnico, ma anche dal punto di vista della leadership, se è vero che l’ex Roma viene visto da Allegri e dalla società come l’erede naturale dello stesso Chiellini come caratteristiche tecniche. La coppia con De Ligt che nelle strategie della Juve dovrà rendere impenetrabile la difesa bianconera del futuro aspetta di prendere forma…