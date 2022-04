Il Real Madrid accelera per Tchouameni

Tchouameni, il centrocampista corteggiato dalle big d'Europa

La cifra richiesta dal club di Ligue 1, infatti, si aggirava intorno ai 60 milioni di euro a inizio stagione, ma il rendimento in costante crescita del giocatore potrebbe spingere la società del Principato a ritoccare la richiesta verso l'alto. Il classe 2000, considerato uno dei migliori giovani centrocampisti d’Europa, ha sedotto molte big tra cui la Juventus e il Chelsea. Ma il club spagnolo sarebbe tuttora in pole position. E le pretese della dirigenza sportiva monegasca sono in qualche modo giustificate dalle grandi prestazioni del francese in quest’ultima stagione con la maglia del Monaco.

Real Madrid, a lavoro per trovare un accordo per la stella del Monaco

Secondo 'As', è da mesi che la formazione di Ancelotti segue da vicino l'evoluzione del centrocampista ed è sempre più fiduciosa di riuscire a chiudere l’ingaggio. Sempre a patto che si riesca a trovare un accordo favorevole in termini economici.