"Manchester United, scatto per Rüdiger"

Juve, Rüdiger il sostituto ideale di Chiellini

E sebbene il difensore tedesco del Chelsea (prossimo alla scadenza di contratto) sia da tempo nel mirino della Juventus, che in lui ha visto un potenziale degno sostituto di Giorgio Chiellini, la formazione di Rangnick – secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ - avrebbe avanzato già le prime proposte per il classe ’93.

Il Barcellona fa un passo indietro per Rüdiger: la richiesta è alta

Anche perché il Barcellona, nonostante fosse emerso come il favorito per assicurarsi il difensore tedesco nelle ultime settimane, ha fatto un passo indietro dopo aver constato che Rüdiger, sempre secondo quanto riferito dalla testata britannica, avrebbe snobbato un rinnovo del contratto con il Chelsea di oltre 241.000 euro a settimana. Ad Old Trafford non manca di certo la copertura in difesa, avendo già tre centrali in rosa. Ma l'occasione a parametro zero non lascia indifferente i Red Devils. Tuttavia, Real Madrid e Paris Saint-Germain non si lasciano intimidire dalle richieste del 29enne, e restano ancora affacciati alla finestra per seguire l’evoluzione degli eventi.