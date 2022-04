"Marcos Alonso all'Atletico può liberare Lodi per la Juve"

La Juve sogna il colpo sulla fascia sinistra, dove la squadra di Max Allegri ha bisogno di spinta, fantasia e copertura difensiva per poter sognare in grande. Da settimane il primo nome in cima al taccuino del mercato bianconero è quello di Renan Lodi dell'Atletico Madrid, ma dai colchoneros è sempre arrivato un muro alla trattativa. Ma nelle ultime ore, secondo i rumors che rimbalzano dalla Spagna, le discussioni tra le due società potrebbero prendere una piega positiva per la Vecchia Signora.

Marcos Alonso all'Atletico, il punto

Secondo quanto riferito da Marca, infatti, l'Atletico Madrid sarebbe in trattativa con il Chelsea per arrivare all'ex Fiorentina Marcos Alonso. In Blues dal 2016, il 31enne spagnolo avrebbe nostalgia di casa e sarebbe pronto al ritorno a Madrid, sponda biancorossa. Tra le due società i colloqui sarebbero aperti anche grazie alla situazione di mercato che vedrebbe Saul Niguez rientrare dal prestito londinese in Spagna, con Alonso che sarebbe stato inserito in una trattativa che farebbe piacere al tecnico Simeone che da mesi è alla ricerca di un esterno sinistro che possa colmare il vuoto lasciato da Filipe Luis e Lucas Hernandez.

Juve, occasione per Renan Lodi

L'eventuale arrivo di Marcos Alonso all'Atletico Madrid spianerebbe dunque la strada alla Juventus per arrivare a Renan Lodi. Match winner della sfida dell'Old Trafford tra United e colchoneros, il brasiliano ha rapito l'attenzione della dirigenza bianconera che vorrebbe puntare su di lui per il futuro. Tutto dipenderà anche da Alex Sandro e dal mercato che orbita intorno al classe '91, ma Renan Lodi è più che un pensiero per la Juve che vuole sfruttare l'asse di mercato Londra-Madrid per inserirsi nelle trattative per un classe 1998 che ha già fatto le fortune della squadra del Cholo Simeone.