"Juve in pressing sull'Atletico: Lodi e De Paul nel mirino"

Mancano ancora otto giornate alla conclusione del campionato, ma la Juventus è già attiva sul mercato. Nel tentativo di rafforzare la rosa a disposizione del mister Massimiliano Allegri , la dirigenza bianconera sonda il campo per possibili acquisti nella futura sessione estiva, annotando sul taccuino degli uomini di mercato nomi interessanti per la causa della Vecchia Signora. L'obiettivo, oltre acquistare giocatori d'esperienza capaci di sposare a pieno la causa bianconera, è quello di scovare sul mercato affari e uomini che possono fare al caso del gioco che ha in mente il tecnico livornese. E da Torino sembra essersi creato un vero e proprio ponte di mercato con Madrid, dove i dirigenti del club piemontese hanno stretti contatti con l'Atletico per risolvere il nodo Morata. Oltre ai colloqui per lo spagnolo, le due società potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative per due giocatori che la Juve ha puntato da tempo: Renan Lodi e Rodrigo De Paul .

Renan Lodi, la Juve pronta all'affondo

Il primo nome da soffiare al Cholo Simeone è proprio quello del terzino brasiliano Renan Lodi, che col suo gol ad Old Trafford su assist di Griezmann ha regalato la qualificazione all'Atletico contro il Manchester United. Autore fin qui di quattro gol e altrettanti assist in 33 gare tra Liga, Champions League e Coppa del Re, Lodi è uno dei prospetti più interessanti nel panorama calcistico europeo sulla fascia sinistra. A 23 anni è uno dei punti fermi della formazione rojiblanca e anche la Seleção ha messo gli occhi su di lui, consentendogli di mettere in archivio 15 presenze. Affidabile in fase difensiva e abile negli inserimenti offensivi, Lodi è uno dei nomi che viene accostato con insistenza dalla Spagna alla Juve. Per convincere i Colchoneros alla cessione, i bianconeri dovranno però mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro o più, per un giocatore che va in scadenza nel 2025 e guadagna 3,5 milioni di euro a stagione.

De Paul torna in Italia? La Juve ci prova

Che la Juve sia a caccia di un top player a centrocampo non è di certo una novità e il nome di Rodrigo De Paul è uno di quelli in cima alla lista dei bianconeri. L'ex Udinese, arrivato all'Atletico la scorsa estate, è un calciatore che da sempre intriga la Vecchia Signora che ha provato più volte a strapparlo ai friulani. La scelta dell'argentino è poi caduta sulla Liga e sulla squadra allenata dal connazionale Simeone, ma ad un anno da quella decisione tutto potrebbe cambiare. De Paul vorrebbe restare all'Atletico per provare a vincere qualcosa con i Colchoneros, la Juve è però pronta all'affondo e dalla Spagna i rumors dell'interesse sono forti e insistenti.