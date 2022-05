“Tchouameni, il prezzo del Monaco spaventa tutti”

Tchouameni è uno dei crack del campionato francese di quest'anno e il Monaco , per venderlo, chiede soldi. Tanti soldi. Il suo contratto, d'altro canto, scade nel 2024, dunque la squadra del Principato ha il coltello dalla parte del manico con le tante pretendenti al giocatore. Secondo Sport, i francesi hanno fissato il prezzo per il giocatore, 70 milioni, cifra giudicata troppo alta in particolare dal Real Madrid , squadra che più si è avvicinata al centrocampista del Camerun nelle scorse settimane.

Tchouameni, l'Europa lo insegue

Ma non c'è solo il Real Madrid su quello che, in casa merengues, viene considerato l'erede di Casemiro. Tante le big europee che non vogliono farsi scappare un prospetto giovane, 22 anni, e che tanto bene ha fatto quest'anno in Ligue 1. C'è letteralmente la fila: Psg, Manchester United, Chelsea e anche la Juve. Per tutti, però, sul cartello 'vendesi' c'è quella cifra monstre.

“Tchouameni, il Real Madrid ha un'opzione di acquisto”

Come detto, il Real Madrid è la squadra più vicina a Tchouameni. Alcune settimane fa, gli spagnoli si sono assicurati un'opzione di acquisto prioritaria. I 70 milioni possono però essere un grande impedimento per la firma: i Blancos confidano nel fatto che la volontà del giocatore di firmare e la gestione del suo agente possano portare a una felice conclusione dell'operazione. Il Real Madrid sarebbe disposto a spendere tra i 50 e i 60 milioni di euro, anche se si sa che è difficile negoziare con i monegaschi. Furono loro a vendere al Real Madrid James per 80 milioni. Ora, chi vorrà trattare, lo dovrà fare con il nuovo amministratore delegato, Juan Sartori, in carica da pochi mesi.