"La Juve pensa a Pulisic per sostituire Dybala"

La Juve apre il casting per sostituire Paulo Dybala . Secondo quanto riportato dal Daily Express, il primo indiziato, in questo senso, sarebbe lo statunitense del Chelsea Christian Pulisic , compagno di nazionale del centrocampista Weston McKennie , il quale avrebbe parlato molto bene di lui e spingerebbe per accoglierlo in bianconero.

Juve e il casting post Dybala: "Idea Pulisic"

L'ex Borussia Dortmund, quest'anno, è stato utilizzato spesso e volentieri dalla panchina da parte del tecnico Thomas Tuchel. Sempre secondo la trìestata britannica: "Pulisic sarebbe molto affezionato all'ambiente Chelsea e ai suoi compagni di squadra. L'eventualità di andarsene, però, potrebbe dare la giusta spinta alla sua carriera".

Juve, per la fascia sinistra si torna a valutare Emerson Palmieri

Pulisic, classe 1998, ha totalizzato 30 presenze - di cui 19 in Premier League e poche volte da titolare - mettendo a segno, in tutto, 8 reti, 5 in campionato e 3 in Champions League. Sempre a proposito del Chelsea, la Juventus torna a guardare con attenzione particolare attenzione anche alla situazione riguardante Emerson Palmieri: il laterale sinistro italo-brasiliano non verrà certamente riscattato dal Lione e tornerà ai Blues, che valuterebbero la sua cessione definitiva.