Juve, la lista di Allegri: da Di Maria a Pogba, tutti i colpi per tornare al top

La stagione non è ancora finita, ma tutto quello che la Juve aveva da dire e da dare ormai è già storia. Resta semmai il tempo dei saluti, non solo per Giorgio Chiellini e per Paulo Dybala. Nel frattempo alla Continassa si lavora già da tempo alla prossima stagione, per fare in modo che Max Allegri possa presentarsi al via con una squadra davvero in grado di puntare allo scudetto. La Juve di oggi non lo è. In attesa di definire le tante situazioni sospese in uscita, allo stato attuale sono tre i colpi necessari e che Allegri si aspetta. Uno per reparto, anche a costo di prevedere delle eccezioni rispetto ai parametri imposti dal nuovo corso bianconero. Un attaccante esterno, con Angel Di Maria che da suggestione si sta trasformando in opportunità. Un centrocampista, di quelli che piacciono ad Allegri: in questo caso ci sono due nomi per distacco in cima alla lista, Sergej Milinkovic e Paul Pogba, in rigoroso ordine alfabetico. E poi serve un difensore centrale che possa andare a prendere il posto di Chiellini. Tre super colpi per una super Juve, anzi per un'instant Juve: cioè capace di puntare subito allo scudetto.

Juve scatenata sul mercato, occasione Di Maria È stato Di Maria a bussare. E la Juve dopo attente riflessioni ha aperto la porta. Scuderia di Jorge Mendes, pedigree da campionissimo, prossimo alla scadenza del contratto con il Psg che salvo cambi di rotta non eserciterà l'opzione per il rinnovo. A parametro zero, la più classica delle occasioni da cogliere al volo, anche se la carta d'identità dice anni 34. Si parla quindi, anzi si tratta. Perché la volontà del giocatore è quella di firmare un contratto di una sola stagione, avendo in programma di tornare in Argentina una volta archiviato l'ultimo assalto alla Coppa del Mondo. Teoricamente un vantaggio anche per la Juve, ma per usufruire del Decreto Crescita servirebbe una permanenza di almeno due anni in Italia: anche di questo si parlerà nei prossimi incontri già in agenda tra l'entourage di Di Maria e la dirigenza bianconera, Allegri avrebbe proprio bisogno di uno della sua classe e la sua leadership. E lui ieri ha messo subito un “like” sulla nuova maglia bianconera. Attenzione però anche a Ivan Perisic: la Juve cerca i cross per Vlahovic e sa che per avere Chiesa pronto e al top dovrà pazientare e dunque monitora anche la situazione del croato. L’Inter gli ha offerto un biennale da 4 milioni, la richiesta del giocatore era di 6 a stagione: il prossimo incontro ci sarà solo a fine campionato.