Juve, Di Maria infiamma i social: like alla nuova maglia bianconera

Angel Di Maria fa sognare i tifosi della Juventus : la stella del Paris Saint Germain , accostata da alcuni giorni al club bianconero in vista della prossima sessione di calciomercato , ha messo un ' like' al post Instagram della Juve che presenta la nuova maglia per la stagione 2022-23.

Di Maria-Juve, il like galeotto è un indizio sul futuro

Il nazionale argentino ha rimosso in breve tempo il 'Mi Piace' visto il clamore generale, ma gli screenshot stanno facendo il giro della rete. Di Maria è in scadenza di contratto con il Psg al termine della stagione, e non ha trovato l'accordo con la società parigina per il rinnovo. Il prossimo obiettivo del giocatore sono i Mondiali in Qatar, e il suo entourage è alla ricerca di una squadra di primo piano che gli garantisca un ruolo importante e la possibilità di preparare al meglio la rassegna iridata al via il prossimo novembre. In caso di addio di Morata, la Juve potrebbe puntare forte su di lui come attaccante esterno: potrebbe accettare un contratto di un solo anno. Trentaquattro anni compiuti a febbraio, el Fideo ha vestito nel corso della sua carriera le maglie del Rosario Central, del Benfica, del Real Madrid e del Manchester United.