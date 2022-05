Juve, svelata ufficialmente la nuova maglia home 2022/2023

La Juventus ha rivelato sul suo sito ufficiale la nuova maglia per la stagione 2022-2023 , che farà il suo debutto sabato in occasione del match della Juventus Women contro il Milan, e poi lunedì in Juve-Lazio. La divisa bianconera è già disponibile negli store della società piemontese.

Juve, presentata la nuova maglia: debutto nel match contro la Lazio

"Dal 2011 i tifosi della Juventus trepidano, esultano, si abbracciano, si entusiasmano e vivono grandi emozioni insieme ai loro campioni in uno stadio che è più che un impianto: è una casa - è la nota pubblicata dalla società bianconera -. Proprio l’Allianz Stadium è l’ispirazione del nuovo Home Kit 2022/23, creato da Juventus e adidas Football, che farà il suo esordio sabato 14, in occasione del match delle Women neo campionesse d'Italia, contro il Milan e poi due giorni dopo, lunedì sera, nello stadio bianconero, in occasione dell’ultima di campionato in casa contro la Lazio".

Juve, la nuova home kit: colori iconici e forme triangolari

"In particolare, la divisa compone i colori più iconici della Juve, il bianco e il nero, utilizzando una grafica che parte dalla forma del triangolo: quella stessa figura geometrica che è parte integrante della struttura architettonica dello stadio. Il nuovo Home Kit, dunque, è idealmente creato per portare addosso la magia dell’Allianz Stadium, rappresentando ogni volta che la si indossa tutta la grande famiglia Juve. La divisa, composta al 100% da materiale riciclato, è creata con l’innovativa tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL, che permette a chi la indossa di restare sempre fresco e asciutto anche durante l’attività fisica, mentre nella sua versione replica utilizza la tecnologia AEROREADY – KEEP DRY, per un confort perfetto in qualsiasi situazione. Il design si completa con inserti neri nel colletto e nei risvolti delle maniche. Da oggi, l’Home Kit 2022/2023 è disponibile sull’Official Online Store di Juventus e negli store fisici".