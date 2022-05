Morata in bilico: la Juve ha un'ultima speranza

TORINO - C’è un’immagine che fa sperare i tifosi juventini: ritrae Morata in versione modello nella campagna di lancio della nuova divisa per la stagione 2022-23 che la Juventus ha presentato ieri. Alvaro è uno dei testimonial insieme a Zakaria, Pellegrini e Chiellini. La domanda conseguente nasce spontanea: la indosserà anche in campo il prossimo anno? La risposta ancora non c’è e l’interrogativo sul futuro del numero 9 rimane una delle principali questioni aperte in casa bianconera. Morata farà parte dell’operazione rilancio già avviata alla Continassa dopo il tonfo in coppa Italia? Al momento la conferma è tutt’altro che scontata, nonostante la volontà della società, che cerca comunque di spendere meno del previsto, e del giocatore, che ha più volte espresso la sua intenzione di restare, pur consapevole che la soluzione del caso non dipende solo da lui.

La Juve spera in uno sconto dall'Atletico Madrid La vicenda è nota: la Juve non riscatterà Morata dall’Atletico Madrid ai 35 milioni pattuiti nel 2020; la cifra è considerata fuori dai parametri di contenimento dei costi decisi dal club e quindi è partita la caccia allo sconto. La società ha chiesto ai Colchoneros di rivedere al ribasso i termini dell’intesa, dopo aver corrisposto 20 milioni per il prestito biennale, puntando pure sul fatto che lo spagnolo non ha intenzione di tornare a lavorare con Diego Simeone, con cui il feeling non è mai scattato. L’intento è di spingersi ad un investimento massimo di 15 milioni. Da Madrid, però, non sono arrivate aperture; il confronto non ha compiuto passi in avanti, anche perché l’Atletico punta a cedere Morata e a monetizzare il più possibile. Così resta in attesa che il mercato decolli e arrivino altri club disposti ad assicurare quei 35 milioni che la Juve non verserà.

Barcellona di nuovo su Morata All’orizzonte, nel frattempo, riappare il Barcellona, pronto a sfruttare l’occasione. Già, di nuovo il club blaugrana, che nella finestra invernale di trattative aveva tentato Alvaro, arrivando ad un passo dal clamoroso colpo prima che Massimiliano Allegri intervenisse e convincesse l’attaccante a restare. Ora i catalani sembrano essere ripartiti alla carica. Dalla Spagna, infatti, rimbalza l’indiscrezione di un incontro tra il Barça e l’Atletico per discutere proprio di Morata: al tavolo, Mateu Alemany per i blaugrana e Gil Marin per i madrileni. Il Barcellona considererebbe lo juventino come prima alternativa a Lewandowski, che resta l’obiettivo principale, e per questo ha iniziato a tessere nuovamente la tela.