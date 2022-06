Fra la Juve e Di Maria piomba il Barcellona

Juve, visite mediche per Pogba. Blitz per Morata

Stand-by

Il Barcellona si è inserito pesantemente nella corsa a Di Maria sfruttando la situazione di stand-by che si è creata progressivamente tra l’argentino e la Juve. Uno stallo che è diventato evidente dopo l’infruttuoso meeting di Londra di mercoledì scorso in cui non sono stati compiuti i passi avanti attesi verso il traguardo. Anzi, le parti si erano lasciate rimanendo sulle rispettive posizioni cristallizzate, con la promessa di riaggiornarsi in questi giorni per giungere alla decisione definitiva. Tra la Signora e il Fideo si era al dentro o fuori, quindi. Il nodo da sciogliere è sempre lo stesso: la durata del contratto. Un anno, come richiesto dal giocatore, o due anni, ipotesi preferita dalla società. Il particolare non è secondario perché dall’orizzonte temporale dell’intesa derivano effetti economici differenti per il club bianconero. Con l’ipotesi biennale, infatti, la Juve potrebbe sfruttare i benefici fiscali del Decreto Crescita per chi entra in Italia dopo due anni di lavoro all’estero. Cosa impossibile con l’accordo per una sola stagione. Altro aspetto, l’ingaggio. La Juve è disposta a garantire a Di Maria 7-7,5 milioni più bonus a stagione in caso di contratto di due anni, proprio per i vantaggi fiscali che alleggeriscono l’impatto sui conti, mentre, in caso di intesa annuale, la dirigenza bianconera ha prospettato un ingaggio ridotto a 5-6 milioni più bonus per non appesantire il bilancio. Negli ultimi giorni, Angel non ha cambiato posizione: resta fermo sulla volontà di legarsi per un solo anno al suo prossimo club per poi, al termine della prossima stagione, chiudere la carriera in patria, al Rosario Central. La Juve ha proseguito nelle riflessione e nella valutazione complessiva della bontà dell’affare, confidando che il lavoro fatto fin qui avrebbe potuto portare comunque al lieto fine.