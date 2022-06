Di Maria preferisce il Barcellona: Juve in stand-by

TORINO - Tra Juve e Barcellona, Di Maria sceglie il Rosario Central. Almeno sui social, il futuro del Fideo sembra già disegnato. Spieghiamo: il campione argentino, in vacanza in patria, si è fatto fotografare mentre indossa la maglia gialloblù della sua squadra del cuore, personalizzata con nome e numero 11. Tutto fatto, quindi? Non proprio, anche se lo scatto è stato postato direttamente sull’account ufficiale del club rosarino. I tifosi argentini già pregustano il ritorno a casa del loro idolo, anche se per il momento dovranno attendere. Lo scatto con la maglia delle “Canallas” però non è un indizio di mercato a breve termine, ma soltanto un omaggio del club al giocatore; più avanti, si vedrà. «Tornare al Rosario Central è sicuramente uno dei miei pensieri, è un desiderio che non ho mai nascosto e che voglio esaudire. Ci ho giocato pochissimo, non ho avuto la possibilità di potermi divertire e dare il massimo» ha confermato recentemente Angel in un’intervista a TyC Sports. Se ne riparlerà tra un anno, come nelle intenzioni del calciatore. Per la stagione che arriva, le due opzioni restano sempre Juve e Barça. Di Maria sembra preferire i blaugrana e quindi tiene in stand-by i bianconeri. I problemi economici dei catalani, però, mantengono ancora in gioco la Signora: il Barcellona deve prima ridurre il monte ingaggi e incassare dalle cessioni prima di poter compiere nuove operazioni. E l’attesa del Fideo, che sembra disposto ad aspettare che tutto sia risolto pur di tornare in Spagna, potrebbe non essere infinita. Così la Juve resta in corsa.