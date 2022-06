"Juve, David Neres è l'alternativa a Di Maria"

LISBONA (Portogallo) - La Juventus continua a lavorare sul mercato per cercare i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Max Allegri in vista della prossima stagione. Angel Di Maria, da settimane in orbita bianconera, resta l'obiettivo primario del club anche se restano dei nodi da sciogliere per finalizzare la trattativa. A Torino, dunque, si sarebbero già messi a lavoro per capire su chi investire qualora dovesse saltare l'operazione con El Fideo. Secondo il quotidiano portoghese "A Bola" l'alternativa individuata è David Neres. Per il giocatore dello Shakhtar Donetsk sarebbe già stata formalizzata l'offerta di 10 milioni di euro anche se resta forte, sul brasiliano, l'interesse anche del Benfica che avrebbe già raggiunto un accordo con il club ucraino. Con la Juve alla finestra, però, l'ex Ajax non si sarebbe ancora deciso nel firmare con i portoghesi.