"Juve, si allontana l'ipotesi Wijndal: l'esterno è vicino all'Ajax"

In attesa di definire la situazione di Juan Cuadrado , che dopo il rinnovo automatico potrebbe trattare un ulteriore prolungamento con spalmatura d’ingaggio, l’annuncio del rinnovo di Mattia De Sciglio sembra propedeutico alla conferma quasi in blocco dei giocatori della passata stagione, compresi l’intoccabile Danilo e Alex Sandro . Il brasiliano pare infatti intenzionato a restare alla Juve senza prolungare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2023, preferendo lasciare Torino dopo sei anni a parametro zero.

"Niente Serie A per Owen Wijndal"

Da valutare resta quindi solo il futuro di Luca Pellegrini, che potrebbe essere rimpiazzato da un giovane come Andrea Cambiaso, ma intanto uno dei giocatori avvicinati alla Juve negli ultimi mesi sta per trasformarsi in un ex obiettivo. Dall’Olanda, infatti, arriva la notizia che Owen Wijndal ha deciso di restare in Eredivisie accettando la proposta dell’Ajax. Il mancino classe ’99, in procinto di lasciare l’AZ Alkmaar, club in cui è cresciuto e ha giocato le prime stagioni da professionista, sta per trasferirsi ai Lancieri del nuovo allenatore Alfred Schreuder per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Wijndal firmerà un contratto di cinque anni. A riportarlo è il ‘Telegraaf’. Oltre che alla Juventus l’esterno era stato accostato ad altri top club europei come Tottenham e Barcellona, ma ha evidentemente preferito proseguire in patria il proprio percorso di crescita.