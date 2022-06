Juve attenta, “Arsenal pronto a pagare i 35 milioni per Morata”

L'Atletico Madrid ha fatto sapere da tempo di vedere Alvaro Morata lontano dal progetto della squadra. Eppure stiamo parlando dell'attaccante titolare della Spagna, che la Juve ha lasciato tornare ai colchoneros sperando in uno sconto per riprenderselo, senza dunque esercitare l'opzione per il riscatto pari a 35 milioni di euro. Ma la situazione si va complicando ogni giorno di più.