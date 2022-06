Pepe: “Pogba? Quando vai via dalla Juve, cerchi sempre di tornarci”

Ex della Juve, sempre con uno sguardo alle cose bianconere. E' Simone Pepe, uno dei giocatori più amati dai tifosi quando giocava, e pure quando non lo faceva a causa degli infortuni. A Sky Sport 24, l'ex ala ha cercato di analizzare le possibili mosse di mercato della Juve, i giocatori di cui si parla di più come vicini alla società torinese.