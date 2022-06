Mercato Juve: Cambiaso per il gioco delle coppie di Allegri

TORINO - Linea verde sulla sinistra. La Juve va a duello con l’Atalanta per Andrea Cambiaso, terzino mancino classe 2000 del Genoa. I bianconeri hanno incontrato il club ligure e offerto 2-3 milioni più un paio di contropartite tecniche da scegliere tra alcuni giovani del vivaio juventino. Il Genoa però ha risposto con una richiesta complessiva di 10 milioni. Sul giocatore c’era anche l’Inter, che ora si è defilata dopo aver virato su Bellanova. La minaccia più seria proviene, al momento, dall’Atalanta: la Dea ha messo sul tavolo una proposta da 8 milioni più bonus, che si avvicina alla quota individuata dal Genoa come obiettivo, ed appare in pole position. Ora si attende un nuovo contatto tra la Juve e i rossoblù per poter sbloccare la situazione. L’esterno sinistro, cresciuto molto nell’ultima stagione e in grado di giocare a tutta fascia, si potrebbe inserire nel gioco delle coppie che Allegri ha in mente per ogni ruolo del suo schieramento.