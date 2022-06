Juve, Frabotta va al Lecce: operazione ufficiale, i dettagli

Nuova avventura per Gianluca Frabotta , che lascia nuovamente la Juventus. Il terzino sinistro, reduce dal prestito all'Hellas Verona, si trasferisce infatti al Lecce , club neopromosso in Serie A che da settimane era in pressing sui bianconeri per ottenere il classe 1999.

Frabotta al Lecce, i dettagli

Ad annunciare l'accordo raggiunto col Lecce è stata la stessa società bianconera, che tramite i social ha ufficializzato il passaggio del difensore alla corte dei giallorossi. I pugliesi, poco dopo, hanno diramato il comunicato dando i dettagli dell'operazione: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta dalla Juventus FC".

Frabotta, i numeri in Serie A

Gianluca Frabotta, terzino con spiccata propensione offensiva e adattabile a centrocampo all'occorrenza, è cresciuto tra le giovanili di Consalvo, Savio e Bologna per poi fare l'esordio tra i professionisti col Renate in Serie C. Nel 2019, col passaggio alla Juventus Under 23, ha avuto anche modo di giocare in A, debuttando il 1° agosto 2020 nell'ultima giornata di campionato contro la Roma. Nella stagione seguente, quella della consacrazione, Andrea Pirlo ha puntato molto su di lui, facendolo scendere in campo ben 17 volte tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Per il classe 1999 anche la soddisfazione di un gol in Coppa Italia contro la Spal nel match vinto 4-0 dai bianconeri. Nell'ultima stagione, vissuta col Verona, Frabotta è sceso in campo soltanto due volte, tra numerose scelte tecniche e svariati infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo da settembre 2021 a febbraio 2022.