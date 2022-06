Dalla Spagna: "Laporta ha fatto saltare l'arrivo di Di Maria al Barcellona"

La ferrea determinazione della società torinese ha alla fine fatto cadere gli ultimi dubbi del Fideo e pure della moglie Jorgelina Cardoso , che ha iniziato a seguire la Juve su Instagram. Un “segnale” chiarissimo, così anche in Spagna danno ormai per certo l’approdo dell’ex Psg alla corte di Massimiliano Allegri .

"Di Maria-Barcellona, ha deciso Laporta"

Niente da fare quindi per il Barcellona, che ha sperato a lungo nella possibilità di aggiungere la classe di Di Maria al tridente offensivo della prossima stagione, in verità ancora da costruire viste le note difficoltà economico-finanziario che sta vivendo la società blaugrana. L’ex Psg era un obiettivo del tecnico Xavi, ma la trattativa è stata di fatto bloccata sul nascere, come riportato da Gerard Romero, giornalista molto noto in Spagna e attivo su Twitch e su Twitter attraverso il canale Jijantes FC, che si occupa di attualità e retroscena inerenti al Barcellona.