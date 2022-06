La Juve celebra Locatelli, Allegri pensa alla coppia con Pogba

Locatelli neo sposo, luna di miele poi sarà ritiro

L’ex centrocampista del Sassuolo è convolato a nozze lo scorso 22 giugno in Toscana con la fidanzata storica Thessa Lacovich, alla presenza di diversi compagni di squadra in bianconero, ma anche di ex compagni al Sassuolo come Federico Peluso, ex anche della Juve. Subito dopo la cerimonia la coppia è volata in Puglia per una breve luna di miele, ma dal 4 luglio Locatelli sarà a disposizione di Allegri, con tante certezze in più rispetto alla scorsa stagione, quella dell’esordio alla Juve dopo essere stato acquistato dal Sassuolo e dopo il trionfo ad Euro 2020.