Locatelli saluta la stagione: “Sappiamo che dovevamo fare di più”

Manuel Locatelli ha chiuso una stagione con luci e ombre, un po' come la Juve. Con la giustificazione che per il centrocampista era il primo anno da titolare in una grande dopo il Sassuolo. E che l'infortunio lo ha sicuramente penalizzato. L'anno prossimo potrà prevedibilmente fare meglio in una squadra che sarà profondamente rinnovata.