Juve, ecco la nuova maglia away: all black FOTO

In un negozio londinese, si legge su Twitter e Instagram, è stata praticamente spoilerata la maglia away che la Juve indosserà l'anno prossimo. Si tratta di una casacca all black, compreso il colletto, con righe bianche sulle spalle. Mentre sulla prima maglia le righe, oltre che bianche, sono grigie, su quella da trasferta c'è solo il nero. Elegante, sicuramente, ora bisognerà vedere che impatto avrà sulla tifoseria che non ha molto apprezzato quella bianco-grigia. Il nero da trasferta, per la Juve, è comunque un ritorno a qualche anno fa.