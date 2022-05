Milan Campione d'Italia: i complimenti di Inter, Juve e Napoli

Il Milan è Campione d'Italia per la stagione 2021-'22, dopo 11 anni di digiuno. La festa dei rossoneri è scattata a Reggio Emilia al triplice fischio dell'arbitro Doveri, che ha posto fine alla gara contro il Sassuolo, vinta, anzi dominata dalla squadra di Stefano Pioli, che si è imposta per 3-0 segnando tutte e tre le reti già nel primo tempo e rendendo vano il successo con lo stesso risultato dell'Inter a San Siro sulla Sampdoria.

Milan campione d'Italia, i complimenti della Juve E quasi in contemporanea con gli abbracci e i pianti di gioia di Stefano Pioli e dei suoi giocatori sono arrivati i complimenti delle rivali storiche del Milan, Inter e Juventus, che hanno espresso le proprie felicitazioni al Milan attraverso i rispettivi canali social: "Congratulazioni all'Ac Milan per la vittoria della SerieA 2021/2022!" lo stringato tweet del club bianconero, che per il secondo anno consecutivo non è riuscito a inserirsi nella lotta per il titolo, dopo nove anni di dominio incontrastato in Serie A.

L'Inter si complimenta con il Milan: "È stata una bellissima sfida" Fatalmente ancora più significativo il messaggio dell'Inter, che ha duellato fino alla fine con i cugini, vedendo però sfumare il sogno di raggiungere la seconda stella e di conquistare il secondo tricolore consecutivo, ma venendo anzi raggiunta dal Milan a quota 19 scudetti: "Complimenti Ac Milan. Quest’anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l'anno prossimo" il tweet dell'Inter, che lancia quindi già il guanto di sfida in vista della prossima stagione. E se nell'annata appena conclusa si sono visti ben quattro derby tra campioanto e Coppa Italia nel 2022-'23 le stracittadine milanesi sicure di essere giocate sono già tre. Ad aprire la stagione sarà infatti proprio Milan-Inter, valevole come finale di Supercoppa Italiana, dopo il successo dei nerazzurri in Coppa Italia contro la Juventus.