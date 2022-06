Chiellini, inizia l'avventura a Los Angeles: la partenza da Fiumicino

La nuova avventura può ufficialmente avere inizio. Venti giorni dopo l’annuncio della decisione di trasferirsi in California per giocare con i Los Angeles F C, ultimate le vacanze Giorgio Chiellin i è partito alla volta della West Coast.

Accolto con entusiasmo a parole dal dg della franchigia Thorrington e dal tecnico Steve Cherundolo , per il difensore livornese si prospetta un bagno di folla a Los Angeles simile a quello che ha accolto Lorenzo Insigne a Toronto. Fresco anche di addio alla nazionale italiana, dopo la Finalissima malamente persa con l’Argentina, Chiellini è quindi pronto per vivere quello che dovrebbe essere l’ultimo biennio da calciatore e ad arricchire il proprio bagaglio umano e culturale di esperienza, con il chiaro obiettivo di tornare poi alla Juventus con un incarico dirigenziale .

Los Angeles FC, Chiellini ritrova Bale: quegli "infuocati" precedenti in Juve-Real Madrid

Tra i propri nuovi compagni il Chiello troverà anche un certo Gareth Bale, fresco di accordo con i Los Angeles FC. L’esterno gallese, che parteciperà al Mondiale in Qatar con i Dragoni, ha lasciato il Real Madrid dopo nove stagioni e condividerà quindi lo spogliatoio con uno degli avversari delle ultime, infuocate sfide tra Juve e Real, dalla finale di Champions 2017 a Cardiff al quarto di finale dell’edizione successivo, finito tra le polemiche per il rigore assegnato allo scadere al Madrid per il contatto Benatia-Vazquez e le proteste furiose di Buffon verso l'arbitro Oliver. Chiellini era in campo in tutte e tre le partite, mentre Bale giocò da subentrato la finale, rimase in panchina nell'andata del quarto di finale e uscì all'intervallo nella gara di ritorno.