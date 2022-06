Insigne a Toronto, tifosi in festa a Little Italy: e spunta "Un giorno all'improvviso"

Toronto è in festa per l’arrivo di Lorenzo Insigne. Dopo il bagno di folla all’aeroporto, l’ex attaccante del Napoli, accolto da cori e applausi e travolto dalla richiesta di selfie, è stato il grande protagonista dell’evento organizzato dalla società nel quartiere Little Italy della città.

I tifosi del Toronto e la sorpresa speciale per Insigne Nel quartiere College and Clinton la “Insigne mania” ha coinvolto decine e decine di tifosi accorsi per salutare il proprio nuovo beniamino. Non è inoltre mancato un fuoriprogramma con un coro molto speciale che non potrà che avere emozionato l'ex capitano azzurro, quell’”Un giorno all’improvviso” che è ormai da anni la colonna sonora preferita dai tifosi del Napoli per accompagnare le vittorie della squadra. Un modo efficace e originale per far sentire a proprio agio Insigne, che poco dopo ha pronunciato le sue prime parole “canadesi” da giocatore del Toronto FC.

Festa per Insigne a Toronto: il ringraziamento ai tifosi “Grazie a tutti di essere venuti - ha detto Lorenzo - Spero che durante le partite riuscirò a dare il mio contributo per portare il Toronto alla vittoria. Sarà una grande esperienza, è la prima volta che mi allontano da Napoli. Per me e la mia famiglia sarà molto bello essere qui. Grazie dell’accoglienza, sono molto felice. Ho parlato col presidente, mi ha parlato di questo grande progetto”.