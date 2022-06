L'agente di Deulofeu: “Napoli? Nei prossimi giorni situazione può evolversi”

Botines: “Deulofeu? Per ora non ci sono novità”

Botines ammette che c'è un momento di stallo nella trattativa: non si va né avanti e né indietro. Napoli e Udinese però sembrano sempre propense a farla questa operazione di mercato: “A oggi non ci sono novità. È tutto fermo, ma nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare la situazione”. Il Napoli, in questo calciomercato, è operativo su più tavoli, sia per quel che riguarda i giocatori in entrata sia quelli in uscita.

Nella vicenda c'è sicuramente da segnalare la ferma volontà di Deulofeu di vestire la maglia azzurra e questo dovrebbe essere determinante per il lieto fine dell'operazione. De Laurentiis e Pozzo hanno già avuto modo di incontrarsi, il numero uno friulano apprezza Zerbin e Gaetano, ma non è detto che i due entrino nello stesso affare. Anche perché Luciano Spalletti vorrebbe prima valutarli in ritiro per decidere sul loro futuro. E non è scontato che non possano rimanere alla base dopo le ottime stagioni in Serie B.