De Canio avverte il Napoli: "Koulibaly unico al mondo"

De Canio: "Koulibaly unico al mondo, Deulofeu utile in qualsiasi modulo"

De Canio si è spinto oltre sul centrale senegalese, nel mirino del Barcellona: "Non vedo nel panorama mondiale un calciatore come Koulibaly, non vedo neanche dei giovani con questo margine di prospettiva. Inoltre va considerato anche l’aspetto psicologico. I calciatori prima di essere tali sono degli uomini e in quanto uomini sapere di avere alle spalle un giocatore come Kalidou fa tutta la differenza. I compagni sono proprio più sereni se c'è Koulibaly in campo. Queste sono dinamiche molto importanti ma credo che la società le abbia ben presenti". De Canio ha consigliato al Napoli di non esitare per l'acquisto di Gerard Deulofeu: "Per Spalletti è solo un contropiedista? Non credo che il mister abbia detto questo. Deulofeu è un giocatore molto duttile che può giocare ovunque in attacco e con qualsiasi modulo, per me a Napoli farà bene. Quest'anno ha dimostrato di essere recuperato, perché che fosse forte lo si sapeva già da prima".