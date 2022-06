Arriva Lorenzo Insigne: anche i Toronto Raptors in trepidazione

Canada in trepidazione per l'arrivo di Lorenzo Insigne al Toronto FC . Anche la squadra di NBA dei Toronto Raptors ha voluto omaggiare l'ex capitano del Napoli , con un messaggio speciale sui social.

Insigne conquista la NBA: Raptors con la maglietta "Magnificent is coming"

"Magnificent is coming", la maglietta che celebra l'esultanza dell'ex attaccante azzurro sta spopolando a Toronto e anche in NBA. I Raptors l'hanno fatta indossare al coach Nick Nurse e ad alcuni giocatori, postando poi le foto sui vari profili social della franchigia vincitrice dell'anello nel 2019. A fare compagnia ad Insigne nella sua avventura in Major League ci sarà anche Domenico Criscito, che ha risolto venerdì il suo contratto con il Genoa e volerà anche lui a breve alla volta del Canada.