De Ligt-Chelsea, ora la Juve ha fretta: la situazione

TORINO - E ora la Juve ha fretta. Se non di chiudere, almeno di capire come andrà a finire. La situazione legata a Matthijs De Ligt è ora diventata una priorità alla Continassa, troppe altre questioni sono legate alla cessione (o alla permanenza) del difensore olandese. Nonostante Paul Pogba e Angel Di Maria, infatti, resta ancora troppo da fare nella costruzione di una Juve da scudetto. Soprattutto in difesa. Perché un conto è poter entrare nel vivo del mercato con De Ligt in organico, un conto è farlo con un De Ligt in meno ma con tanti soldi in più da reinvestire. Margini per ricucire non sembrano possano essercene, incassato il no del difensore al rinnovo poi la Juve è stata chiara. Così la prossima settimana può essere decisiva o quantomeno molto significativa, con il Chelsea che guida il plotone delle pretendenti, tutte ricche ed ambiziose: Manchester City e United, ma anche Liverpool e Psg. Anche soltanto per essersi mosso in ampio anticipo, oggi è proprio il Chelsea ad avere un canale preferenziale, ma la posizione di vantaggio va consolidata con offerte concrete che possano soddisfare la Juve e non il solo De Ligt. E dalle parti di Stamford Bridge si sta lavorando per formalizzare una prima off erta da 75 milioni, quanto la Juve aveva pagato il difensore all'Ajax nel 2019 (nota a margine, ad Amsterdam attendono ancora 30 milioni tra questo e il prossimo esercizio). Un'offerta destinata a essere respinta nonostante altri bonus supplementari, ma che farà comunque partire la trattativa.