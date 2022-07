“Barcellona e Juve si sfidano per Kenan Yildiz”

Kenan Yildiz, 17enne centrocampista del Bayern Monaco, ha terminato il suo contratto con la squadra bavarese ed è già un gioiellino che interessa Barcellona e Juve, che sono rimaste le più plausibili future destinazioni per il calciatore. Lo scrive il sito spagnolo Sport. Classe 2005, free agent, fa gola eccome e, fino a pochi giorni fa, c'era mezza Europa dietro di lui. Ora sono rimaste in due, ma tutto lascia pensare che sia la Juve la favorita per il 17enne.