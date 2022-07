Juve, Di Maria stasera. Cuadrado, Gatti e Rovella alle visite

Grande trepidazione in casa Juve per l'arrivo di Angel Di Maria . L'ex stella di Paris Saint Germain e Real Madrid sta per cominciare la sua avventura italiana: in serata sarà a Torino per le visite mediche e la firma del contratto con il club bianconero.

Tutto è pronto per il Di Maria-day: il giocatore atterrerà a Caselle in serata, e sabato sarà il grande giorno con i test medici di rito al JMedical, la firma del contratto e l'annuncio ufficiale. Il giocatore argentino si metterà immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri da lunedì, all'inizio del ritiro della Juve alla Continassa , dove conoscerà i suoi nuovi compagni. Nei giorni scorsi il Fideo aveva annunciato la fine delle sue vacanze ad Ibiza, e preannunciato il suo sbarco in Italia.

Juventus, Di Maria guadagnerà 7 milioni di euro

Di Maria ha lasciato il Psg da svincolato dopo una lunga militanza durata sette stagioni. La trattativa con la società bianconera è stata lunga, inizialmente la Juve aveva proposto un contratto biennale, rifiutato dall'albiceleste. Alla fine le due parti hanno trovato un accordo per un contratto di un anno da 7 milioni di euro. L'albiceleste vuole prepararsi al meglio per il Mondiale in Qatar, e al termine della stagione in Italia tornerà in Argentina, dove vuole concludere la sua blasonata carriera.

Raduno Juve: oggi è il turno di Cuadrado, Gatti e Rovella

Intanto continuano le visite mediche dei giocatori bianconeri, in vista del ritiro in programma da lunedì prossimo. In programma in giornata al JMedical le visite mediche del veterano Juan Cuadrado e dei due nuovi arrivati Federico Gatti e Nicolò Rovella.