Juve, De Winter prolunga fino al 2026: “Sono onorato”

Il difensore belga della Juve Koni De Winter ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2026. E ha voluto immortalare questo momento su Instagram, scrivendo a corredo: “Onorato di aver esteso il contratto con la Juve fino al 2026”. Il giocatore non rimarrà a Torino, ma andrà in prestito all'Empoli.

De Winter: con l'Under 23 32 presenze e 2 gol Nell'ultima stagione con la Juve Under 23, De Winter ha totalizzato 32 presenze, realizzando anche due reti. Quest'anno, per farsi le ossa, la società lo manderà in prestito secco all'Empoli. L'anno passato, per il centrale difensivo c'è stata anche qualche sporadica presenza in prima squadra e in questa stagione aveva iniziato con i compagni il ritiro estivo.