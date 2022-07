Juve, i tifosi votano De Ligt ma oggi arriva il Bayern

TORINO - «Resta con noi. Non andare al Bayern che vinciamo la Champions». Il popolo bianconero non molla, le prova tutte per convincere De Ligt a rimanere alla Juve . Così, nel giorno del ritorno dell’olandese a Torino per le visite mediche e il raduno, gli hanno dedicato cori e attenzioni particolari, per provare a fare breccia. Lo sforzo però sembra essere destinato a non sortire l’effetto sperato perchè Matthijs appare sempre più lontano dalla Juve. E l’orizzonte è proprio Monaco di Baviera . Il club campione di Germania è in pole nella corsa con Chelsea e City . La Juve gradirebbe l’ asta , in modo da raggiungere il traguardo sperato: 90-100 milioni. Solo cash, senza contropartite tecniche, avvicinandosi così all’ammontare della clausola da 120 milioni.

Il Bayern arriva a Torino

Il Bayern, però, è in netto vantaggio ed è pronto all’affondo. Oggi potrebbe essere una giornata fondamentale, se non addirittura decisiva, perchè a Torino è atteso Hasan Salihamidzic, di professione direttore sportivo del club bavarese, che tra l’altro è un grande ex bianconero, visto che ha vestito la maglia della Juve per quattro stagioni tra il 2007 e il 2011, diventando presto un idolo dei tifosi. Sarà proprio un vecchio amico, quindi, a cercare di mettere a segno il colpaccio di mercato. Salihamidzic incontrerà il direttore dell’area tecnica, Federico Cherubini, in un confronto che segnerà l’avvio ufficiale della trattativa tra le due società, dopo i primi movimenti dei giorni scorsi. Con una base di partenza tutt’altro che secondaria: De Ligt vuole il Bayern, con cui ha già iniziato i colloqui. La volontà del giocatore è un jolly fondamentale da spendere per i bavaresi, che però dovranno presentare un’offerta congrua per convincere la Juve. E’ l’elemento che ancora manca; è il passaggio chiave che è atteso per oggi. Servono appunto 90-100 milioni per arrivare al traguardo ma, in base ai rumors, la prima mossa del Bayern dovrebbe essere al ribasso mentre altre campane segnalano come, con una proposta da 75 milioni più 15 di bonus, si possa andare a dama. Schermaglie tipiche del mercato, che ora dovranno arrivare ad una sintesi.

Fattore Pimenta

La cornice è promettente perchè se il Bayern manda in missione uno dei suoi massimi dirigenti significa che le intenzioni sono chiare. E poi a Torino c’è pure Rafaela Pimenta, l’avvocato che cura gli interessi di De Ligt. Ieri la manager era a Manchester per la presentazione di un altro big della sua scuderia, Erling Haaland, nuovo bomber del City. Oggi sarà di nuovo nel capoluogo piemontese perchè sarà il giorno dell’ufficializzazione dell’arrivo di Pogba in bianconero. L’occasione è propizia quindi anche per approfondire il dialogo con il Bayern per De Ligt. I bavaresi sarebbero pronti ad assicurare un ricco contratto quinquennale all’olandese; orizzonte 2027, quindi. Il dialogo tra la Juve e Pimenta riguardo a Matthijs, invece, potrebbe riaprirsi esclusivamente per il tema rinnovo: l’intenzione del club bianconero è stata chiara fin da subito, allungare il rapporto in scadenza nel 2024. Alla Continassa hanno sempre ritenuto prioritario il prolungamento del contratto, perchè De Ligt viene ritenuto uno dei migliori difensori in circolazione ed era stato indicato dal presidente Agnelli come uno dei leader del futuro. La scelta dell’olandese, al contrario, è stata differente, tanto che ha chiesto la cessione. Già oggi lascerà la Signora e sposerà il Bayern Monaco?