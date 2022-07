Juve, cosa manca per De Ligt al Bayern

TORINO - Bayern vuol dire fiducia. La caccia a De Ligt continua e sotto i migliori auspici per i bavaresi, attesi dalla Juve al rilancio decisivo, dopo che dalla Continassa hanno teso la mano per cercare di favorire l’accordo. L’ottimismo del club campione di Germania deriva innanzitutto dalla volontà di Matthijs, che ha scelto proprio Monaco come sua prossima casa e dato l’assenso ad un’intesa fino al 2027, nonostante la dirigenza bianconera non abbia del tutto perso le speranze di farlo ricredere e di arrivare al traguardo del rinnovo. I margini però appaiono decisamente ristretti, considerato che l'olandese ha richiesto in maniera convinta la cessione. Così il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha confermato, in un'intervista alla Bild il vantaggio assunto in questi giorni dalla sua società: «Siamo in una buona posizione perchè abbiamo già compiuto alcuni passi». Il primo è appunto l’accordo raggiunto con il giocatore, che è certamente un buon punto di partenza. Il secondo riguarda il dialogo con la Signora: «Abbiamo avuto due colloqui - spiega - Per me era importante sedersi al tavolo con la dirigenza bianconera, Nedved, Arrivabene e Cherubini. Sono stato alla Juve come giocatore per quattro anni e ho mantenuto un buon rapporto con il club. Ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succederà».