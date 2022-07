Il presidente dell'Eintracht: “Kostic? Credo rimarrà con noi, Juve ha preso Di Maria”

Che ne sarà di Filip Kostic? L'interesse della Juve si è affievolito? A Sport1, come riportato dalla Bild, il presidente dell'Eintracht Francoforte Peter Fischer è molto speranzoso che il giocatore non parta più dopo che i bianconeri hanno preso Angel Di Maria. Fatto sta che Kostic non ha ancora firmato l'offerta di rinnovo fino al 2026 e questo lascia pensare.

Fischer: “Kostic? Lo abbiamo reso il miglior giocatore in Europa League” Fischer insiste sul fatto che alla Juve forse Kostic non serva più, nonostante la Bild sottolinei di un accordo tra il giocatore e i bianconeri praticamente fatto per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione: “Ma manca un'offerta concreta all'Eintracht”. Il presidente tedesco dice a Sport1: “Non so se alla Juve serva ora che ha preso Di Maria, che gioca dalla stessa parte. Ho la speranza e la ferma sensazione che Filip rimarrà con noi”.