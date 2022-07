Chiellini, subito una vittoria al debutto in MLS

Chiellini, buona la prima in MLS

Chiellini era già stato convocato per la partita - non una qualsiasi - dello scorso weekend: il derby di Los Angeles contro il Galaxy, battuto 3-2 in un match davvero emozionante. Tuttavia, avendo fatto pochi allenamenti con i compagni, il suo allenatore Steve Cherundolo decise di non impiegarlo, rimandandone l'esordio solo di una settimana. Stanotte il momento di Giorgio è arrivato: maglia numero 14, da titolare, per la sua prima presenza in un campionato che non si chiami Serie A, dove di gettoni ne ha raccolti ben 430.

Schierato dal primo minuto, l'ex bianconero ha diretto la difesa dei losangelini fino al 60', quando - sul punteggio di 1-2, rimasto invariato poi fino al triplice fischio - ha lasciato il campo in favore del colombiano Segura. Da segnalare anche, al minuto 72, il debutto dell'altro nuovo volto in maglia LA: quello del gallese Gareth Bale.

Chiellini, vincente anche in MLS?

Esordio vincente dunque per Giorgio Chiellini, che di trofei ne ha alzati tantissimi con la maglia della Juve, sebbene il più recente sia arrivato con la Nazionale, nella finalissima dell'Europeo vinta a Wembley contro l'Inghilterra padrona di casa, proprio lo scorso luglio.

Chissà che alla sua prima stagione lontano dall'Italia Chiellini non riesca persino ad alzare la coppa della MLS. Attualmente, infatti, il Los Angeles FC è primo in classifica, con un solo punto di margine sui texani di Austin, che però hanno disputato un match in più rispetto ai californiani.

Il campionato è ancora lunghissimo, con altre 15 partite difficili da giocare. Ma il DNA da vincente di Chiello potrebbe essere un prezioso alleato per le speranze del LA FC.