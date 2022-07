“De Ligt stasera a Monaco, domani viste e firma con il Bayern”

Già questa sera Matthijs De Ligt dovrebbe essere a Monaco di Baviera. Lo scrive l'edizione online della Bild. Il giornale tedesco sottolinea come la Juve “abbia accettato ieri in tarda serata” l'offerta del Bayern Monaco per il difensore centrale olandese. Un'offerta di 75 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. De Ligt domani si sottoporrà alle visite e firmerà un contratto quinquennale da dieci milioni l'anno con i bavaresi.

Kicker scrive che non è ancora chiaro se De Ligt partirà subito con i suoi nuovi compagni del Bayern Monaco per la tournée che inizia oggi e che porterà la squadra bavarese negli Stati Uniti. Si tratta sicuramente di un grande colpo per i tedeschi che pochi giorni fa hanno invece dovuto salutare Lewandowski, andato al Barcellona. Proprio i soldi ricevuti da questa operazione hanno permesso a Kahn e Salihamidzic di alzare l'offerta con la Juve e chiudere l'operazione. De Ligt era arrivato alla Juve, dall'Ajax, per 79 milioni di euro e aveva una clausola rescissoria di 120 milioni di euro.