Juve, Arrivabene e il colpo Bremer: "Soffiato all'Inter? Il mercato è aperto"

Maurizio Arrivabene non è salito sul volo che ha portato la Juventus negli Stati Uniti per il tour di amichevoli che vedrà la squadra di Allegri scendere in campo tre volte tra il 23 e il 31 luglio.

Con il mercato in pieno svolgimento e una Juventus che promette di essere ancora molto attiva l’amministratore delegato della società bianconera è rimasto in Italia anche per compiti burocrati e rappresentativi, come la partecipazione all’Assemblea di Lega A svoltasi a Milano, alla quale ha presenziato anche l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta .

"Bremer? Abboamo fatto ciò che dovevamo"

Incalzato dai cronisti Arrivabene non si è potuto sottrarre alle domande sul colpaccio Bremer, che la Juve è riuscita a soffiare in extremis proprio all’Inter dopo che i nerazzurri avevano trattato a lungo il difensore brasiliano: “Se c’è soddisfazione per aver soffiato Bremer all’Inter, anche per i tifosi? Non è una questione di soffiare un giocatore ad altri. Il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare”.

Juve, possibile il ritorno di Morata

Tra le prossime operazioni che attendono la Juventus, oltre che lavorare sul fronte uscite, in particolare quella di Aaron Ramsey, la cui partenza potrebbe alleggerire sensibilmente il monte ingaggi del club, c’è quella per il possibile ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, una delle priorità di Allegri per la seconda parte del mercato. Arrivabene però non si è sbilanciato: “Riprendere Morata? No, non ci sono novità".