Arthur più Keita, Gattuso vuole la doppietta ‘italiana’ per il suo Valencia

La settimana che sta per iniziare dovrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di Arthur. I contatti tra Juventus e Valencia sono infatti proseguiti in questi giorni con il desiderio comune di trovare presto un’intesa, sulla base di un prestito. Inoltre gli spagnoli hanno chiesto e ottenuto la partecipazione dei bianconeri al pagamento dell’ingaggio del centrocampista, fuori dai piani di Massimiliano Allegri, e vicino ad un ritorno nella Liga dopo l’esperienza col Barcellona. Non solo. Gennaro Gattuso vorrebbe la doppietta italiana con l’ex Cagliari Keita. Il senegalese, nel mirino anche dei club turchi, è svincolato e valuterebbe con grande attenzione un’altra esperienza all’estero.