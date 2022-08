"Juve in pole per Depay, il Barcellona fissa il prezzo"

Dalla Catalogna arrivano conferme sull'interesse della Juventus per Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Barcellona già in questa finestra di mercato. Secondo Mundo Deportivo, i blaugrana, in accordo con il giocatore, sono in attesa di offerte ufficiali.

"Depay pronto all'addio, Juve in pole: vale 20 milioni" Gli arrivi di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco e Raphinha dal Leeds limiteranno drasticamente lo spazio della punta olandese, che a Barcellona non ha mai particolarmente brillato. Xavi in un incontro gli ha preannunciato che giocherà poco, e l'oranje si è detto disposto ad un cessione, purché sia in un grande club. Sulle sue tracce ci sono Juventus, Arsenal, Manchester United e Lione: secondo Mundo Deportivo proprio i bianconeri sarebbero in pole position. Il Barcellona ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro.