La Juve e il tempo dell'urgenza

Sarà perché il rendez-vous di Villar Perosa evoca i simboli di un’imperitura sovranità, ma le parole di Allegri tradiscono un nervosismo che racconta, rispetto a quella memoria, tutta un’altra vigilia. A poco più di una settimana dal via, la Juventus è il cantiere di una ricostruzione, dove ancora deve concludersi la demolizione delle parti vecchie per pensare di erigerne di nuove . E su cui si abbatte, inaspettato, il crollo di un pilastro portante. Perché Pogba non è solo uno dei due top player che il club si concede al mercato dei saldi. È soprattutto la chiave con cui tenere in equilibrio, e forse anche in piedi, la traballante architettura del centrocampo. Si racconta perciò, non senza fondata malizia, che quando il tecnico comunica ai cronisti che la Juve non ha bisogno di Parades, potendo contare su Locatelli e Rovella - sì, cita proprio Rovella! - gli angoli della sua bocca si facciano più acuti del solito, celandosi dietro un sorriso amaro.

Il fatto è che la Juve non ha tempo. Non ha il tempo del Milan, che ha investito in un vivaio internazionale, portandolo in due stagioni allo scudetto. La Juve sente gli ultimi due titoli mancati come una colpa da cancellare. L’urgenza fa del recupero di Chiesa una scommessa decisiva. L’urgenza induce la dirigenza bianconera a uno zigzag strategico tra la fiducia in una graduale rifondazione e l’ansia per una risalita immediata. I Pogba e i De Maria, per valorosi che siano, rispondono a quest’ultima leva dello spirito, quella che sussurra la rivincita alla coscienza del giocatore d’azzardo sconfitto al tavolo. La voglia di rimettersi in piedi subito è tutta nelle parole di John Elkann, e non sai se rivendichi i trentotto scudetti, mettendo in conto anche quelli cancellati da Calciopoli, per orgoglio o perché ne avverta intero il peso inattuale, tanto da sentirsene schiacciato. Due anni senza scudetto sono per l’erede dell’Avvocato un’apnea da svenimento.